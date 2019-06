Tine minte asta! Dragostea care iti este menita nu va te va parasi niciodata

La sfarsitul zilei vreau sa iti amintesti intotdeauna ca ce iti este destinat sa fie al tau nu va placa niciodata.

Cu cateva luni in urma am trecut printr-un moment foarte dificil al vietii mele. Eram dezamagita de tot pe toate planurile. Nu reuseam sa ma bucur de un loc de munca pe care il vedeam ca ideal, nu intelegeam de ce oamenii din jurul meu ma ranesc si persoana pe care o consideram sufletul meu pereche ma paraseste.

Am fost deprimata, confuza si fara speranta. Incercam sa vad luminita de la capatul tunelului, insa era prea intuneric in jurul meu si simteam cum totul se prabuseste. Nu mai aveam chef de nimic. Pana intr-o seara cand am decis sa nu mai fac nimic. Sa ma opresc. Sa nu mai lupt cu morile de vant. Sa nu mai conving oameni sa ramana alaturi de mine.

Am permis vietii sa se desfasoare asa cum vrea si timpului sa treaca asa cum isi doreste. Nu a fost usor la inceput, insa zi de zi incercam sa imi reduc asteptarile, sa accept realitatea si dezamagirea.

Am ales sa fac cateva schimbari importante si sa nu ma mai concentrez asupra trecutului, sa nu ma mai intreb "Cum ar fi fost daca..." sau "Ce am facut gresit?". Era dificil sa ma ridic de la pamant, insa, surprinzator, am facut-o.

Dupa acel moment incredibil de greu, am ales sa scot niste oameni toxici din viata mea si sa ma concentrez pe lucrurile pe care le iubesc cu adevarat in loc sa urmez visuri care nici macar nu sunt ale mele.

Destinul mi-a scos in cale alti oameni, un alt job la care merg cu zambetul pe buze mai tot timpul si, cel mai important, o persoana care m-a invatat sa iubesc si sa imi deschid sufletul.

Uneori trebuie doar sa lasam ca lucrurile sa se intample asa cum trebuie sa se intample, asa cum sunt destinate... pentru ca Universul ne va arata cea mai buna cale. De cele mai multe ori suntem prea concentrati sa luptam cu morile de vant si sa reusim tot ce ne propunem, ce credem ca este ideal pentru noi, incat nici nu ne dam seama ca traim o viata impusa de societate, de oamenii din jur, de idealuri care nu ne apartin.

Nu trebuie sa fortam lucrurile care nu sunt menite sa fie ale noastre pentru ca ne va fi din ce in ce mai greu. Trebuie sa invatam sa avem credinta ca fiecare pierdere ne va ajuta sa ajungem la acele lucruri care sunt bune pentru noi. Sa nu mai vorbim ca nu trebuie sa mai suferim dupa cei care au renuntat la noi... pentru ca cei care ne iubesc cu adevarat vor ramane intotdeauna alaturi de noi.

foto main: