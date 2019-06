Cand simti ca nu mai poti, gandeste-te la ce urmeaza sa iti spun

Stiu ca sunt zile in care vrei sa renunti. Sunt zile cand te uiti in oglinda si te intrebi de ce trebuie sa treci prin asta. Sunt nopti in care iti pui o mie de intrebari.

Este un moment greu, nu o viata grea. Nu uita niciodata asta. Iata ce se intampla cand nu renunti la visurile tale Este ora 7 dimineata si deja te afli la a doua cana de cafea. Ai ochii obositi si tot ce iti doresti este sa dormi. Simti ca fiecare zi este la fel - un program de munca naucitor, de ore intregi. Niciun moment de pauza, nicio clipa in care sa te relaxezi. Atat de mult stres, atat de multe lucruri de facut, atat de putin timp la dispozitie. Esti coplesita... insa continui sa muncesti. Ei bine, draga mea... in astfel de momente vreau sa te gandesti doar la faptul ca totul este temporar. Aceste nopti nedormite si clipe in care vrei sa renunti nu vor fi viitorul tau. Lucrurile se vor schimba. Vezi atat de multi oameni fericiti, calatorind tot timpul si bucurandu-se de viata si ai vrea si tu sa fii ca ei. Dar vei fi. Acum este doar o etapa in care trebuie sa lupti pentru a iti construi viata. Si intotdeauna vor exista lupte pe care vei fi nevoita sa le duci. Asa este viata, asa poate fi traita. Zilele dificile fac mai frumoase zilele bune. Cand lucrurile se vor linisti si tu vei reusi sa ajungi acolo unde iti dreosti, vei fi recunoscatoare pentru toate lucrurile care s-au intamplat, atat frumoase, cat si mai putin frumoase. Pentru ca tot ce ai experimentat te-a intarit, te-a dezvoltat, te-a ajutat sa fii o persoana mai puternica si mai sigura pe ea. Stiu ca sunt zile in care vrei sa renunti. Sunt zile cand te uiti in oglinda si te intrebi de ce trebuie sa treci prin asta. Sunt nopti in care iti pui o mie de intrebari. Aminteste-ti, te rog, ca faci acest lucru dintr-un motiv... si motivul este ca vrei sa fie bine pentru tine, pentru familia ta, pentru viitorul tau. Aceasta este viata ta si, desi acum pare coplesitoare si dificila, in cele din urma totul va merita si lucrurile se vor schimba. Va fi mai bine decat ti-ai imaginat vreodata. Ai rabdare si mergi mai departe. NU renunta atat de usor.