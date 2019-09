5 Obiceiuri care te fac sa te simti mizerabil si cum sa scapi de ele

Iata cateva obiceiuri care te fac sa te simti mizerabil si cum poti scapa de ele:

Te-ai saturat ca in fiecare zi sa te simti la pamant? Sa nu mai stii ce inseamna fericirea? Sa nu mai gasesti niciun motiv pentru care sa zambesti?

Daca da, este timpul sa iti eliberezi sufletul de cateva obiceiuri toxice. Este timpul sa inveti din greselile tale mai degraba decat sa te lasi cucerita de ele.

Iata cateva obiceiuri care te fac sa te simti mizerabil si cum poti scapa de ele:

1. Esti prinsa in rutina ta si nu vrei sa faci nimic nou

Este bine sa ai o rutina in viata; insa trebuie sa inveti ca din cand in cand sa iesi din ea. Sa cresti, sa te dezvolti, sa te aventurezi, sa inveti lucruri noi. Doar asa devii mai puternica, mai sigura pe tine, mai deschisa la nou. Doar asa experimentezi, iti deschizi inima si ai parte de sentimente noi, de lucruri noi, de trairi noi.

2. Iti neglijezi echilibrul dintre munca si odihna

Este incredibil de important sa creezi un echilibru in viata ta intre activitatea profesionala si odihna, intre munca si familie, intre a face toate lucrurile si a te relaxa. Fara echilibru, totul este in zadar. De exemplu, atunci cand muncesti non stop ajungi sa te concentrezi 100% pe ceea ce faci, in timp ce toate celelalte lucruri din viata ta dispar.

Gaseste acel echilibru si pastreaza-l in viata ta.

Durerea este o parte a vietii. Este cea care ne face sa simtim, sa fim oameni. Durerea ne modeleaza (la fel ca iubirea, ca fericirea, ca rasul). Nu trebuie sa uiti ce s-a intamplat in trecut, insa nici nu poti permite sa te distruga. Cucereste durerea, nu o lasa sa te cucereasca.

In momentele dificile, ai grija de sufletul tau, iubeste-ti inima, alege sa fii optimista si sa iti spui ca totul va fi bine, ca totul va trece si ca lucrurile se vor schimba. Apoi ridica-te in picioare cu incredere stiind ca vei deveni mai puternica cu fiecare pas pe care il vei face. Si continua, nu te opri. Putin cate putin si totul va fi mai bine.

4. Iti ignori pasiunile

Nu renunta niciodata la lucrurile care iti pun zambetul pe buze, care te fac sa simti ca traiesti, care te fac fericita. Nu permite visurilor tale sa moara. Fa-ti timp, lupta pentru ceea ce iti doresti; esti capabila sa faci tot ce iti propui.

5. Astepti o minune

Nu, nu mai astepta pentru ca nu iti va pica niciodata din cer. Trebuie sa ai curajul sa iti asumi riscuri, sa pariezi pe ideile tale, sa actionezi.

foto main: ozgur_oral, Shutterstock