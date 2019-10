Daca o vrei langa tine, ofera-i un motiv bun pentru a ramane

Fa-ti timp pentru iubire. Apreciaza persoana pe care o ai. Indiferent de cat de mult timp sunteti impreuna, gaseste metode pentru a mentine dragostea vie. Zi de zi incearca sa fii tu motivul pentru care ea zambeste.

"Toata lumea spune ca dragostea doare, dar acest lucru nu este adevarat. Singuratatea doare... Respingerea doare... Sa pierzi pe cineva drag doare... Invidia doare... Toata lumea confunda aceste lucruri cu dragostea, insa in realitate dragostea este singurul lucru care acopera toata durerea si poate face pe cineva sa se simta bine din nou. Dragostea este singurul lucru din aceasta lume care nu doare." - spunea actorul Liam Neeson

"INTREAGA MEA VIATA VOI FI INDRAGOSTIT DE IUBIRE. Respir pentru iubire.” - Keanu Reeves

Nu te culca niciodata pe o ureche in ceea ce priveste relatia pe care o ai. Nu te gandi niciodata ca va fi mereu acolo pentru tine. Nu te astepta sa faca totul la fel ca pana acum daca nu primeste si ea acelasi lucru de la tine. Nu spune niciodata ca esti obosit. Nu intra in rutina.

Fa-ti timp pentru iubire. Apreciaza persoana pe care o ai. Indiferent de cat de mult timp sunteti impreuna, gaseste metode pentru a mentine dragostea vie. Zi de zi incearca sa fii tu motivul pentru care ea zambeste.

Nu alerga catre ea doar atunci cand ai nevoie. Tine-ti clipa de clipa bratele deschise pentru ca ea sa stie ca tu vei fi intotdeauna acolo, neconditionat.

Nu ii oferi un motiv sa plece pentru ca ea nu isi doreste decat sa ramana. Nu o ignora atunci cand are nevoie de tine. Nu ii spune ca nu ai timp. Nu o grabi. Nu te intreba de ce te iubeste pe tine.

Alege sa ii fii umarul pe care sa planga atunci cand are nevoie. Mana care sa o ridice de la pamant atunci cand nu mai poate. Curajul care sa o convinga sa mearga mai departe in ciuda obstacolelor pe care le intampina.

Daca o iubesti cu adevarat, fa ceva. Spune ceva. Arata-i prin gesturi cat de mult conteaza pentru tine. Demonstreaza-i ca este o prioritate in viata ta. Ca ai timp intotdeauna pentru ea... pentru a o asculta, pentru a o sprijini, pentru a o iubi.

Nu o rani. Nu o dezamagi. Pentru ca ea nu face asta cu tine.

Daca nu ii poti oferi ce are nevoie, nu o mai minti. Elibereaz-o si permite-i sa isi continue drumul. Pentru ca nu merita sa fie dezamagita, sa se simta goala pe interior, sa nu mai poata dormi nopti intregi gandindu-se ce face gresit cand ea, de fapt, este cel mai bun lucru care ti s-a intamplat pana acum in viata. Nu o mai lasa sa isi puna sufletul pe tava in fata ta daca nu stii cum sa ai grija de el.

Tot isi doreste este ca tu sa o iubesti. Sa ramai in viata ei. Sa zambesti cand o vezi venind catre tine. Din pacate, ea nu va pune niciodata capat relatiei. In schimb, va astepta rabdatoare sa se intample ceva. Sa se schimbe ceva. Sa apara o minune.

foto main: Divine Studios, Shutterstock