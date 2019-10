Nu uita niciodata asta: Unele binecuvantari sunt deghizate in pierderi si durere

Uneori binecuvantarile sunt deghizate in pierderi si durere pentru care vei fi mai tarziu extrem de recunocatoare pentru ca vor veni ca o confirmare ca nu vei pierde niciodata cu adevarat ce a fost destinat sa fie al tau.

Unele cadouri sunt deghizate in pierderi si durere. Unele binecuvantari vin dupa ce anumite persoane ies din viata ta sau anumite batalii reusesc sa te invete lectii importante. La inceput nu vei intelege ce se intampla cu adevarat, vei incerca sa gasesti cel mai logic motiv pentru care treci prin asa ceva. Incepi sa te intrebi de ce lucrurile bune nu dureaza niciodata mai mult sau de ce nu poti fi si tu fericita ca oamenii din jurul tau... insa crede-ma ca totul are un sens. Si vei vedea cum binecuvantarile vor aparea in scurt timp. Te vei regasi, te vei iubi si te vei transforma in cea mai buna varianta a ta.

Vei intelege ca in tot acest timp nu erai tu insati, luptai doar pentru a pastra ceva ce nu trebuia sa fie al tau. Erai atat de concentrata sa faci ca lucrurile sa functioneze incat treceai cu vederea atat de multe greseli, atat de multe probleme si atat de multe dovezi ca nu este ce trebuie. Vei intelege ca viata ta trebuie sa fie altfel si vei incepe sa faci schimbarile necesare.

Sfarsiturile dureroase si pline de tristete, lacrimile tarzii din noapte... toate acestea vor avea un sens. Toate acestea sunt de fapt binecuvantari care vin odata cu despartirile, cu pierderea unui loc de munca sau cu esecurile. Sunt cele mai grele binecuvantari de inteles, dar si cele mai importante. Cele pe care nu stii de obicei sa le accepti pentru ca tu crezi ca nu sunt altceva decat ghinion si suferinta.

Dar nu... Uneori binecuvantarile sunt deghizate in pierderi si durere pentru care vei fi mai tarziu extrem de recunocatoare pentru ca vor veni ca o confirmare ca nu vei pierde niciodata cu adevarat ce a fost destinat sa fie al tau.

