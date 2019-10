30 de lectii pentru a iti gasi forta interioara in vremurile grele. Nu te lasa pusa la pamant

Uneori trebuie sa mori putin pe interior pentru a putea renaste si a te ridica din nou mai puternica si mai curajoasa ca niciodata.

Nimeni nu trece prin viata fara sa piarda o persoana pe care o iubeste, ceva de care are nevoie sau un lucru pe care il considera menit sa fie al sau. Insa toate aceste momente dificile, toate aceste pierderi ne fac mai puternici si, in cele din urma, ne ajuta sa mergem in directia potrivita si sa cautam oportunitati de crestere si de fericire.

Iata cateva lectii care te vor ajuta sa iti gasesti forta interioara in vremurile grele:

1. Viata ta nu este determinata de ce ti s-a intamplat in trecut. Singurul moment care conteaza este prezentul.

2. Concentreaza-te pe ceea ce ai, nu pe ceea ce nu ai.

3. Problemele sunt o parte naturala a cresterii. Accepta-le, rezolva-le si invata din ele.

4. Este in regula ca din cand in cand sa fie greu. Altfel nu ai avea cum sa stii cum arata fericirea.

5. Viata este mai scurta decat crezi tu. Nu uita sa te bucuri de ea in fiecare zi.

6. Uneori vei da gres. Este in natura umana sa gresim.

7. Ai puterea de a iti crea propria fericire.

8. Nu implica viata personala in viata profesionala.

9. Nu face ca o problema sa fie mai mare decat este de fapt.

10. Tot ce se intampla este o lectie de viata. Sa nu uiti niciodata asta.

11. Vizualizeaza fiecare moment dificil ca o provocare din care ai ce invata.

12. Lucrurile se schimba, insa soarele rasare mereu a doua zi.

13. A te da batuta si a alege sa mergi mai departe sunt doua lucruri foarte diferite.

14. Distanteaza-te de persoanele negative.

15. Relatiile perfecte nu exista.

16. Pentru a iubi alti oameni trebuie ca mai intai sa te iubesti pe tine insati.

17. Nu permite altor persoane sa ia decizii in locul tau.

18. Nu esti singura persoana cu probleme. Toti oamenii se confrunta cu ceva mai mic sau mai mare.

19. Inca ai o gramada de lucruri pentru care sa fii recunoscatoare.

20. Este mai bine sa fii ranita de un adevar decat de o minciuna.

21. Este greu sa iti dai seama cat de aproape esti de succes.

22. Sa nu obtii ceea ce iti doresti poate fi o binecuvantare.

23. Rasul este cel mai bun medicament pentru stres.

24. Este bine sa faci greseli.

25. Sa-ti faci griji inseamna sa pierzi energie.

26. Chiar si atunci cand iti este dificil, incearca sa faci pasi marunti. Mergi mai departe.

27. Nu uita ca singurul competitor al tau esti tu insati.

28. Nu poti controla tot ce se intampla cu tine.

29. Surpriza! Viata nu este usoara.

30. Intotdeauna exista o solutie.

