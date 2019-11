5 Lucruri pe care sa le faci atunci cand te confrunti cu o problema

Cu totii ne confruntam cu probleme in viata noastra. Cum le facem fata este ceea ce ne intereseaza in acest moment. Unii oameni sunt foarte buni in a isi rezolva problemele, in timp ce altora le este destul de dificil.

Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care sa le faci atunci cand te confrunti cu o problema; sper ca aceste sfaturi sa te ajute in momentele mai putin frumoase: 1. Calmeaza-te, respira profund si gandeste totul la rece Primul pas consta in stapanirea emotiilor. Este foarte important sa te calmezi, sa ramai linistita pentru ca doar asa vei putea sa vezi lucrurile cum trebuie vazute. Nu lua o decizie daca nu esti calma deoarece cel mai probabil va fi una gresita. 2. Nu incerca ca in acelasi timp sa rezolvi atat problemele tale, cat si problemele oamenilor din jurul tau Daca ai o problema si, in acelasi timp, cunosti o persoana care se confrunta cu o problema si are nevoie de ajutorul tau, incearca sa faci un pas in spate si sa incerci sa rezolvi lucrurile treptat. Poate suna egoist, insa ocupa-te mai intai de propria problema astfel incat sa depasesti situatia si abia apoi iti poti indrepta atentia si asupra problemei pe care o are persoana draga sufletului tau. 3. Nu uita sa ai rabdare Nu grabi lucrurile. Stiu ca rabdarea poate fi una dintre cele mai dificile virtuti, insa daca vei reusi sa ai rabdare vei vedea cum problemele tale vor fi mult mai usor de rezolvat. 4. Ramai optimista Totul va fi bine. La final, vei vedea cat de important este sa incerci sa vezi partea plina a paharului, sa accepti ce s-a intamplat si sa nu te lasi influentata de gandurile negative. In plus, iti va fi mult mai usor sa gasesti rezolvare la problemele cu care te confrunti; lucrurile bune se intampla in momentul in care ramai optimista si ai o atitudine pozitiva.