Efectul neasteptat al consumului de ardei iute

Si tie iti place sa adaugi putin mai mult ardei iute atunci cand gatesti mancarurile tale preferate? Iata ce spun specialistii despre consumul de ardei iute.

Consumul regulat de ardei iute - mai des de patru ori pe săptămână - este asociat cu o reducere a riscului de deces din cauze cardiace şi cerebrovasculare, conform unui studiu efectuat în Italia, potrivit Agerpres.

Potrivit studiului publicat în Journal of the American College of Cardiology, persoanele care consumă frecvent ardei iute au un risc de deces mai scăzut cu 23 de procente comparativ cu cele care nu obişnuiesc să adauge acest condiment în alimentaţie.

În cadrul cercetării au fost analizate 22.811 persoane din regiunea italiană Molise, care au participat la studiul ''Moli-sani''.

foto main: Igor Normann, Shutterstock