Cicatricile tale sunt o dovada a curajului. Sa nu uiti niciodata asta

Daca privesti cu atentie in jurul tau vei vedea ca fiecare persoana pe care o intalnesti are propriile cicatrici. Este usor sa ne prefacem ca nu exista - dar cu totii stim ca ele sunt acolo.

Sa nu uiti niciodata ca cicatricile tale sunt un semn al puternii, al fortei interioare, al supravietuirii si al curajului. Cu totii avem cicatrici. Avem cicatrici de la promisiuni incalcate si egouri ranite. De la barbatii care ne-au ranit si care ne-au frant inima. Avem cicatrici care ne umbresc fericirea si care vor ramane intotdeauna acolo, amintindu-ne prin tot ce am trecut si cat de puternice suntem.

Nu iti ascunde niciodata cicatricile. Sa nu iti fie niciodata rusine cu ele. Este usor sa spui ca poti alege lucrurile pe care trebuie sa le faci, cuvintele pe care trebuie sa le spui si oamenii pe care sa ii iubesti. Insa uneori nimic nu functioneaza conform planului. Uneori lasi inima sa decida... si bine faci. Pentru ca doar asa vei reusi sa traiesti cu adevarat. Sa simti ce inseamna sa iubesti din tot sufletul, sa fii ranita, sa inveti lectii importante, sa te ridici de la pamant mai puternica ca niciodata si sa mergi mai departe.

Aceste cicatrici sunt semne ale puterii tale. Iti arata ca nimic nu te poate pune la pamant. Ca iti poti vindeca ranile si poti merge mai departe. Ca nu iti mai este frica de nimic. Ca esti incredibil de puternica si razbesti orice obstacol.

Esti o luptatoare. Ai supravietuit. Ai trecut prin cele mai dificile probleme, ai mers prin cele mai puternice furtuni. Si ai trecut de ele. Poate ca inca nu ai vazut curcubeul, insa in curand acesta iti va lumina drumul. Cicatricile sunt dovada ca poti depasi orice iti propui. Sunt amintirile tale, incorporate in suflet si in inima.

Cicatricile tale sunt semnele razboiului prin care ai trecut. Ele sunt acolo pentru a iti reaminti clipa de clipa ca ai supravietuit celor mai dificile batalii. Si vei continua sa supravietuiesti indiferent de ce apare in calea ta.

CIcatricile sunt amintiri frumoase care iti demonstreaza ca indiferent de ce iti va aduce ziua de maine, vei continua sa mergi mai departe. Indiferent de toata durerea, de tot raul si de ingrijorarea din inima ta... vei face pas dupa pas. Si nu te vei opri niciodata.

foto main by Stefan Keller from Pixabay