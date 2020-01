Spune-mi ce zodie esti ca sa iti spun de ce ai nevoie in aceasta saptamana.

Afla ce ti-au pregatit astrele pentru aceasta saptamana si de ce are nevoie sufletul tau in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut.

Cuvintele cheie pentru saptamana 6-12 ianuarie: incapatanare, munca, energie pozitiva, curaj, alegeri.

Cele mai bune zile: luni, vineri.

Cele mai norocoase zodii pe plan profesional: Rac, Fecioara, Pesti.

Cele mai norocoase zodii pe plan sentimental: Taur, Balanta, Scorpion.

Cele mai norocoase zodii pe plan financiar: Berbec, Sagetator, Varsator.

Iata de ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 6-12 ianuarie:

Lucrurile se intampla cu viteza luminii pentru tine in ceea ce priveste viata profesionala si aduc cu ele o serie de schimbari frumoase ce iti dor face doar bine. Multe surprize te asteapta, trebuie doar sa ai mai mult curaj si sa indraznesti sa iesi din zona de confort mai des.

Taur - Ai nevoie sa crezi in iubire

Aceasta saptamana este una frumoasa pentru tine in ceea ce priveste viata sentimentala. Partenerul de cuplu iti demonstreaza cat de mult insemni pentru el, te include in planurile sale si, cel mai important iti face o propunere neasteptata cu privire la viitorul vostru.

Gemeni - Ai nevoie sa crezi ca totul va fi bine

Este o perioada usor dificila... insa nu este o viata dificila. Totul va trece, lucrurile vor reveni la normal, iar tu vei avea tot timpul din lume pentru a iti vindeca sufletul. Crede in tine, crede ca totul va fi bine.

Rac - Ai nevoie sa lupti pentru ce iti doresti

Este momentul sa iti aduni puterile si sa demonstrezi de ce esti capabila. Este momentul sa crezi in tine si sa lupti pentru a iti implini visurile pe plan profesional. Este momentul sa ai incredere in tine si sa mergi mai departe indiferent de ce iti spun cei din jur.