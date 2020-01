Prima Eclipsa de Luna din acest an de pe 10 Ianuarie ne elibereaza de trecut si ne vindeca sufletele

10 ianuarie este o zi deosebita deoarece aduce cu ea prima eclipa de luna a anului 2020.

Este momentul sa ne pregatim deoarece incepand cu data de 10 ianuarie vom incepe un drum incarcat de emotii si sentimente mai puternice ca niciodata. Pe 10 ianuarie vom avea nu doar Luna Plina in Rac, ci si prima eclipsa lunara a acestui an. Energia va fi una intensa si ne va pregati pentru o noua schimbare importanta din viata noastra.

Iata ce sfat au astrele pentru fiecare zodie in parte

Berbec - Este momentul sa te eliberezi de trecut. Sa ingropi toate amintirile dureroase si sa privesti catre un nou inceput. Aceasta este sansa ta de a lasa totul in urma si de a o lua de la capat, profita de ea.

Taur - Crede in tine. Crede ca totul va fi bine. Incepe sa iti faci ordine in ganduri si in sentimente si sa te apuci de planuri pentru urmatoarea perioada. Esti pe drumul cel bun, trebuie doar sa ai mai multa incredere in tine.

- Incearca sa fii atenta la emotiile pe care le ai. La ce iti spune sufletul. In cazul in care ai de luat decizii importante, cel mai bine ar fi sa te lasi condusa de intuitie. Tu stii de ce ai nevoie cu adevarat pentru a fi fericita.

Rac - Este o perioada grea, nu o viata grea. Nu te da batuta, mergi mai departe. Aceasta situatie va trece, ca toate de altfel. Ai incredere in tine si continua sa mergi pe acest drum. In scurt timp va rasari si Soarele pe strada ta.

Leu - Trebuie sa te adaptezi acestor schimbari. Numara-ti binecuvantarile si invata sa fii recunoscatoare pentru tot ce ti se intampla. Multumeste-i Universului pentru lucrurile frumoase din viata ta.

Fecioara - Daca ai decizii importante de luat, astrele iti recomanda sa ai incredere in tine. Intuitia ta functioneaza foarte bine in aceasta perioada si te poate ajuta sa obtii ceea ce iti doresti. Alege cu inima si totul va fi bine.