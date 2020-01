15 Afirmatii puternice pe care ar trebui sa ni le spunem in fiecare dimineata a acestui an

Pentru mai putin zgomot si mai multa liniste, pentru mai putin stres si mai multa relaxare, pentru mai putina suferinta si mai multa fericire.

Incepe acest ritual in viata ta: in fiecare dimineata priveste-te in oglinda si spune-ti afirmatiile de mai jos. Rolul afirmatiilor este de a iti schimba starea de spirit, a te ajuta sa vezi lucrurile dintr-o alta perspectiva, a atrage fericirea si binele in viata ta si a te incarca cu energie pozitiva.

1. Cel mai mare si mai complex obstacol pe care va trebui sa il depasesc vreodata este mintea mea. Daca imi pot depasi mintea, atunci imi pot depasi orice.

2. Fericirea nu incepe cand acel ceva este rezolvat. Fericirea este ce se intampla fix acum, cand ma bucur de tot ce am, cand traiesc in prezent.

3. Incerc sa exersev recunostinta chiar si in mijlocul frustrarii si disperarii astfel incat sa vad mai bine posibilitatile pozitive din jurul meu.

4. Aleg sa imi bucur inima. Clipa de clipa.

5. Ma concentrez pe ceea ce ma face mai bun, nu pe gandul ca sunt mai bun.

6. De acum inainte aleg sa fiu atenta doar la viata mea. Nu voi mai privi in stanga si in dreapta pentru a vedea cum traiesc alti oameni. Fiecare are propria poveste, propriul drum.

7. Cu cat raman mai linistit, cu atat devin mai puternic. Pacea din interior ma ajuta sa evoluez in viata.

8. In loc sa ma enervez, aleg sa imi invat lectia. In loc sa invidiez, aleg sa simt admiratie. In loc sa imi fac griji, aleg sa iau masuri pozitive. In loc sa am inima indoita, aleg sa am credinta.

9. Pot simti intotdeauna puterea autentica, pozitiva, care apare din decizia mea de a ma ridica deasupra dramei si a distragerilor care oricum nu conteaza.

10. Cand voi afla ca nu am timp pentru lucrurile care nu conteaza, voi intelege cat de pretioasa este fiecare secunda din viata mea.

11. Urmatorul meu pas in directia corecta nu trebuie sa fie unul mare.

12. Astazi aleg sa fac ceva marunt pentru un vis de-al meu. Astazi aleg sa preiau controlul si sa merg pe acest drum. Putin cate putin si rezultatele nu vor intarzia sa apara.

13. Nu sunt definita de trecutul meu. Sunt definita de prezent, de actiunile pe care le iau fix acum, de ce simt in acest moment.

14. Nu pot controla fiecare lucru care se intampla in viata mea, insa pot controla cum raspund la acestea. In raspunsul meu este cea mai mare putere a mea.

15. Sa fii optimist nu inseamna sa ignori durerea. Sa fii optimist inseamna sa depasesti durerea.

foto main: siam.pukkato Shutterstock