Cum iti dai seama ca partenerul tau are o inteligenta emotionala scazuta

Inteligenta emotionala (EQ) reprezinta capacitatea de a constientiza, controla si manifesta emotiile personale. Inseamna abilitatea de a gestiona relatiile interpersonale intr-un mod eficient si empatic.

Vorbim des despre empatie si mindfulness. Acordam tot mai multa atentie comportamentului nostru si facem tot posibilul sa dezvoltam relatii sanatoase cu persoanele din viata noastra. Uneori reusim cu usurinta, alteori ne confruntam cu probleme sau replici care ne descurajeaza.

Si totusi… scopul nostru este sa interactionam. Sa purtam conversatii, sa ne cunoastem reciproc, sa ne deschidem sufletul si sa ne indragostim. Si cum altfel am putea face toate aceste lucruri daca nu am invata sa acordam atentie mai multor detalii? Este esential sa stii daca partenerul tau are o inteligenta emotionala scazuta. Mai ales daca iti doresti o relatie de lunga durata.

foto main: oneinchpunch Shutterstock