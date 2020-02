6 Modalitati de a iti pastra calmul cand ai de-a face cu o persoana furioasa

Este foarte important sa inveti sa iti controlezi starile - sa iti imblanzesti tendinta de a te supara si de a te certa cu oamenii atunci cand comportamentul lor nu se potriveste cu asteptarile tale.

Motivul pentru care cineva te supara sau te enerveaza are de cele mai multe ori legatura cu faptul ca nu se comporta conform modului in care consideri tu ca ar trebui sa se poarte. Frustrarea nu provine din comportamentul persoanei din fata ta, ci din modul in care comportamentul acesteia difera de asteptarile tale.

Ca oameni, toti avem o idee, o parere despre cum ar trebui sa fie lucrurile si, din pacate, de cele mai multe ori aceasta idee este cea care incurca relatiile pe care le construim. Cu totii ne enervam si ne frustram atunci cand lucrurile nu sunt asa cum ne dorim noi, iar oamenii nu se comporta asa cum vrem noi. Ne asteptam ca membrii familiei sa actioneze intr-un anumit fel, ca prietenii sa fie intotdeauna cu zambetul pe buze, ca persoanele necunoscute sa fie intotdeauna amabile cu noi. Iar cand realitatea ne loveste si toata lumea pare sa faca fix pe dos lucrruile, ajungem sa supraactionam creand in sufletul nostru furie, frustrare, stres.

Over the past decade, there’s a way of being I’ve gradually been cultivating in myself—I’ve been taming my tendency to get angry and argue with people when their behavior doesn’t match my expectations.

Ce trebuie sa faci in acest sens?

Primul si cel mai important lucru: RESPIRA.

Cand simti ca esti pe cale sa iti pierzi controlul, inspira adanc. Respiratia profunda elibereaza tensiunea din corp, ajuta la calmarea reactiilor si iti permite sa iti linistesti sufletul anxios astfel incat sa gasesti o reactie constructiva sau, si mai bine, o rezolvare eficienta.

Iata care sunt cele mai importante lucruri care te pot ajuta in momentele tensionate:

1. Respira adanc de mai multe ori.

2. Reaminteste-ti ca nu poti controla alte persoane. Spune-ti asta in gandul tau.

3. Reaminteste-ti ca fiecare persoana are propria poveste, propriul drum, propriile probleme.

4. Spune-ti ca nu poti lua personal comportamentul altor persoane.

5. Respecta parerile celorlalte persoane... chiar si atunci cand sunt diferite de ale tale.

6. Vorbeste mai putin pentru ca poti face mai mult rau decat bine. Invata sa apreciezi tacerea.

foto main: Captblack76, Shutterstock