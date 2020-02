Ceaiul de iasomie face minuni

O ceasca de ceai de iasomie face mai mult decat sa gadile in mod placut papilele gustative. Frunzele acestei plante au o sumedenie de proprietati, mergand de la prevenirea cancerului pana la scaderea nivelului colesterolului.

Mai multe studii pe animale au aratat ca iasomia are capacitatea de a incetini evolutia celulelor canceroase. Un studiu realizat pe soareci a aratat ca este benefic mai ales in caz de cancer mamar, in timp ce un altul a scos la iveala faptul ca ajuta in caz de cancer al prostatei.

De altfel, conform Suite101.com, cercetatorii israelieni au reusit sa obtina un medicament anti-cancer folosindu-se de un component al plantei. Testele ulterioare au aratat ca acest medicament inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Se spera ca acest medicament sa intregeasca in curand tratamentul pentru cancer, facandu-l mai eficient.

foto main: NatalyaBond, Shutterstock