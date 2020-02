Primul Mercur Retrograd din 2020 vine ca o avalansa de stari si emotii. Fenomenul astrologic creeaza un grad ridicat de tensiune intre inima si minte si poate duce la dezbateri interne intense intre gandurile si sentimentele noastre.

Pe data de 16 februarie vom avea primul Mercur retrograd din 2020; acesta va tine pana pe 9-10 martie. Urmeaza o perioada destul de interesanta si intensa, cu evenimente neasteptate, stari emotionale ciudate si actiuni nepotrivite pentru fiecare dintre noi.

Iata care sunt cele mai afectate semne zodiacale de primul Mercur Retrograd din 2020:

Varsator

Urmatoarea perioada va fi una usor dificila pentru tine din punct de vedere emotional; pe de o parte, te va face sa te simti sigura pe tine, insa iti va aduce si cateva provocari neasteptate care iti vor da planurile peste cap.

Te vei lupta pentru a iti pune ordine in ganduri si a ramane pe drumul pe care vrei sa mergi in viata. Nu te lasa influentata de nimeni, ci incearca sa te ghidezi dupa ce iti dicteaza sufletul.

Pentru tine, Mercur Retrograd vine la pachet cu lucruri neasteptate care iti pot schimba nu doar modul de a gandi, ci si alegerile pentru urmatoarea perioada. Iti este imposibil sa ramai calma cand stii ca ai atat de multe pe cap.

Invata sa ai rabdare, invata arta meditarii, invata sa faci un pas in spate si sa ii permiti Universului sa isi joace cartea. Intre timp, incearca sa te pregatesti sufleteste pentru tot ce urmeaza sa traiesti.

Scorpion

Primul Mercur retrograd al anului iti va aduce multe stari ciudate pe cap pe care nu stii cum sa le interpretezi sau cum sa le gestionezi. Ai deja de-a face cu o multime de lucruri si te simti aglomerata, epuizata, fara energie.

Chiar daca iti place sa lucrezi pe cont propriu, aceasta este o perioada foarte buna pentru a incerca sa faci un pas in fata in relatia cu oamenii din jurul tau. Accepta-le ajutorul deoarece te pot salva din furtuna in care te afli.

foto main: StunningArt, Shutterstock