4 Lectii de viata extrem de dureroase care, in cele din urma, ne fac viata mai frumoasa

Motivul suferintei noastre in toate aspectele vietii este incapatanarea de a nu accepta adevarul.

Trebuie sa recunoastem ca de foarte multe ori este dificil sa accepti cele mai mari lectii de viata. Si, totusi, trebuie. Pentru ca aceste lectii sunt cele care ne dezvolta cu adevarat, care ne permit sa vedem viata asa cum este ea, care ne fac viitorul mai frumos aratandu-ne cum sa evoluam si sa trecem peste cele mai grele momente.

Iata care sunt acele lectii extrem de dureroase care, in cele din urma, ne fac viata mai frumoasa:

1. Fericirea nu incepe cu o relatie, o vacanta, un loc de munca sau mai multi bani

Nici vorba. Fericirea incepe cu gandirea ta si cu ceea ce iti spui in fiecare zi. Fericirea incepe cu starea pe care o ai. In fiecare zi, adevarata lupta are loc in mintea ta. Daca te-ai lasat invinsa de gandurile tale, ai pierdut. Asadar, trezeste-te dimineata cu gandul de a castiga, de a fi pozitiva, optimista. Trezeste-te cu zambetul pe buze. Esti in viata - acesta este cadoul Universului pentru tine.

2. Daca vrei sa ai ceva in viata, trebuie sa accepti si costurile care vin cu acest "ceva"

Majoritatea oamenilor isi doresc recompensa fara sa isi asume si riscurile. Isi doresc victorie fara lupte. Nu poti avea o destinatie fara calatorie - nu uita niciodata asta.

Nu poti citi niciodata toate cartile pe care vrei sa le citesti. Nu poti avea niciodata toate lucrurile pe care ti le doresti. Nu poti petrece niciodata tot timpul cu oamenii pe care ii iubesti. Nu poti avea niciodata toata fericirea din lume. Totul este limitat... Toti suntem limitati. Foloseste-ti cu mare atentie viata pe aceasta lume.

4. Unii oameni in care ai incredere te vor rani

Oamenii vor intra si vor iesi din viata ta pentru diferite scopuri si perioade de timp. Fiecare dintre ei te poate invata o lectie daca esti dispusa sa inveti. Unele lectii vor fi mult mai dureroase decat altele, insa toate au scopul de a te ajuta sa vezi lucrurile altfel, sa evoluezi, sa crezi mai mult in tine, sa te formezi emotional.

Unii oameni vor fi in viata ta doar pentru a te invata acea lectie - adica pentru o perioada scurta de timp. Cand nu vei mai avea nevoie de ei, ei vor pleca si, oricand de dificil ar fi, permite-le sa se indeparteze. Si-au indeplinit scopul.

foto main: CooiCo, Shutterstock