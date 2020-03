Top 3 calitati ale barbatilor pe care femeile le subestimeaza

Despre dragoste vorbim deseori. Despre calitati vorbim aproape la fel de mult. Cert este ca uneori ne concentram pe cele negative si uitam sa apreciem cu adevarat ce ne ofera celalalt.

Si din toate aceste motive vorbim despre ce am vrea unii de la altii. Vorbim despre ce vrem noi de la un partener si vorbim despre acele calitati ale barbatilor pe care le consideram ideale.

Visez cu ochii deschisi cand ma gandesc la viitor si am tendinta sa fiu idealista. Nu ma opresc din cautari si stiu ca voi gasi tot ce caut. Daca si tu crezi ca merita sa te afli in cautarea fericirii in doi, atunci cu siguranta ai o lista pe care ti-ai notat asteptarile.

Stiu ca lucrurile care tin de aspect, chimie si poate chiar statut social par mai importante atunci cand iti cauti un partener, insa pe termen lung conteaza mai mult cum te face sa te simti.

foto main: pixabay