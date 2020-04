Pun pariu ca nu stiai asta despre creierul tau

Stiai ca o persoana spune in medie cam patru minciuni pe zi? Asta inseamna 1.460 pe an si 87.600 pana la varsta de 60 de ani. Cea mai comuna nascoceala, la indemana tuturor este “sunt bine”.

Ce alte chestii poznase face creierul nostru pentru a ne da semnale de toate felurile? Vezi mai jos.

Viata personala

Ai crede ca toti suntem niste animale bine dresate, care iau hotarari serios ancorate in realitate, insa, de fapt, creierul nostru taie si spanzura fara timiditate. El decide ce si cum se-ntampla in viata noastra personala, intr-ale inimii si intr-ale amestecaturii de reactii pe care le avem in legatura cu oamenii din jur.

Prima impresie despre cineva e formata in doar 7 secundeE nevoie de 7 comentarii pozitive ca sa neutralizeze unul negativ

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main: pixabay