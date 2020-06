10 obiceiuri simple care iti vor schimba viata in 30 de zile

Sunt momente in viata cand avem tendinta sa devenim pesimiste, sa ne pierdem bucuria si motivatia. Nu trebuie sa lasam lucrurile sa o ia pe o panta negativista. Aceasta „cura” de 30 de zile pentru minte si suflet iti va schimba viata.

Iti propun mai jos 10 obiceiuri simple iti vor da puterea sa te bucuri de fiecare zi. Sunt incercate si testate de mii de femei si functioneaza perfect. Incearca-le si tu!

Obiceiuri care iti vor schimba viata

1. Tine un jurnal. Scrie pe doua coloane. In prima, noteaza lucrurile pe care le-ai facut in acea zi si care te-au facut fericita. In cea de-a doua, noteaza lucrurile pe care le-ai facut si care te-au intristat si deprimat.

2. Noteaza-ti planurile de viitor. Desi pare pretentios, este un obicei eficient. Noteaza-ti visurile.

foto main: Viktoriia Dogdu, Shutterstock