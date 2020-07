Oamenii care traiesc 100 de ani au in comun aceasta activitate fizica usoara

Locuitorii din zonele albastre ale lumii, precum Sardinia (Italia) si Okinawa (Japonia), au un stil de viata care ii ajuta sa traiasca mai mult. O activitate exterioara obisnuita le favorizeaza longevitatea.

Expertul in longevitate Dan Buettner, autorul cartii „The Blue Zones Kitchen” („Bucataria zonelor albastre”), a studiat felul in care traiesc acesti „superoameni” si rutina lor de wellness. Intr-un curs online despre longevitate, organizat de Institutul Global de Wellness, Buettner a spus ca o activitate in aer liber ii ajuta sa traiasca mai mult: gradinaritul.

„In toate zonele albastre, oamenii continua sa gradinareasca chiar si la 90 si 100 de ani. Gradinaritul este sinteza activitatilor din zonele albastre pentru ca e un fel de imbold: plantezi niste seminte, apoi trebuie sa te ocupi de ele in urmatoarele trei sau patru luni, sa le uzi, sa le plivesti, sa le recoltezi. Si cand ai terminat, mananci legume organice, ceea ce iti va placea pentru ca tu le-ai plantat”, explica specialistul.

Asta inseamna ca gradinaritul bifeaza trei din cei noua piloni ai unui stil de viata sanatos: unu, miscarea naturala; doi, controlul stresului; si trei, sa mananci preponderent legume si verdeturi.

