Greseala pe care o faci atunci cand aplici serumul cu vitamina C

Daca aplici serumul cu vitamina C in acest mod, nu vei obtine beneficiile pe care le astepti.

Serumurile cu ingrediente active sunt scumpe, asa ca nu ne permitem sa facem greseli de aplicare ce compromit rezultatele pe care le asteptam. De asemenea, exersam rabdarea in ceea ce priveste rutina noastra de ingrijire: aplicam serumul in fiecare zi, timp de mai multe luni, pentru a vedea mai putine pete pigmentare si riduri. Ar fi pacat ca asteptarea noastra sa fie in zadar.

Cand discutam despre vitamina C, exista mai multi factori care ne pot impiedica sa obtinem rezultatele dorite: da, modul de aplicare, dar si ambalajul serumului pe care il cumparam. Retine ca vitamina C pura (acidul ascorbic) este extrem de instabila, de aceea trebuie ambalata intr-o sticluta opaca, ce se inchide etans – sticlutele cu pipeta sunt cele mai recomandate – pentru ca lumina soarelui si oxigenul sa nu degradeze formula.

foto main: Prostock-studio, Shutterstock