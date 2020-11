Taylor Swift, Billie Eilish, DaBaby, Justin Bieber si Post Malone, printre cei mai nominalizati artisti la premiile Grammy 2021

Cele mai asteptate nominalizari ale industriei muzicale internationale au fost anuntate in urma cu cateva ore la toate categoriile celei de-a 63-a editie a premiilor Grammy, de la Record Of The Year, la pop, rock, country, gospel, R&B performance sau album.

comunicat de presa:

Poti asculta aici playlistul "Best of Grammy 2021: https://digster.lnk.to/Grammy2021

Taylor Swift este una dintre cele mai nominalizate artiste, cu 6 categorii la care este prezenta. Materialul „folklore” este nominalizat la „Albumul Anului” si „Cel mai bun album Pop”, iar single-ul „cardigan” la „Cantecul Anului” si „Best Pop Solo Performance”, in timp ce „exile” este nominalizata la „Best Pop Duo/Group Performance", iar „Beautiful Ghosts” la „Best Song Written for Visual Media”.

Lista celor mai nominalizati artisti Universal Music Group la Grammy este completata de catre Billie Eilish si DaBaby, cu cate patru nominalizari.

Billie a fost nominalizata la cele mai importante categorii cu track-ul „Everything I Wanted” (Song Of The Year, Record Of The Year si „Best Pop Solo Performance”), iar piesa care da coloana sonora a urmatorului film James Bond (No Time To Die) a fost inclusa printre nominalizarile de la „Best Song Written For Visual Media”.

DaBaby aduna si el patru nominalizari (Record of the Year, Best Melodic Pop Performance, Best Rap Performance si Best Rap Song), atat pentru mega-hitul sau „ROCKSTAR”, cat si pentru „BOP” (Best Rap Performance).

Din lista propunerilor pentru cele mai importante categorii nu lipsesc nici Post Malone, Jhene Aiko sau Justin Bieber. Post Malone este nominalizat la trei categorii: Record of the year, Album of the Year, Song of the Year, iar Jhene Aiko tot la trei categorii: Album of the Year - 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘰𝘮𝘣𝘰, Best R&B Performance - 𝘓𝘪𝘨𝘩𝘵𝘯𝘪𝘯𝘨 & 𝘛𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 si Best Progressive R&B Album - 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘰𝘮𝘣𝘰

Acelasi lucru este valabil si in cazul lui Justin Bieber. Artistul, care recent a colaborat cu Shawn Mendes (Monster), este propus pentru premiile Grammy la urmatoarele categorii: "Best Pop Solo Performance" (Yummy), "Best Pop Duo/Group Performance" (Intentions - feat. Quavo) si "Best Pop Vocal Album (Changes)

La categoria "Best Country Solo Performance", Mickey Guyton a scris istorie devenind prima femeie de culoare care este nominalizata la aceasta categorie.

Premiile Grammy au adus nominalizari si pentru Disclosure (Best Dance Recording & Best Dance / Electronic Album), Gregory Porter (Best R&B Album), Lady Gaga (Best Pop Vocal Album Chromatica si Best Pop Duo/Group Performance "Rain On Me" feat. Ariana Grande), Lil Baby (Best Rap Performance si Best Rap Song), J Balvin pentru "Un Dia (One Day). Si nu ne oprim aici cu mentiunile, semn ca artistii Universal Music sunt nominalizati la toate categoriile. Lista continua cu Tame Impala (Best Rock Song & Best Alternative Music Album), Jacob Collier (3 nominalizari: Album of the Year - Djesse Vol. 3, Best Arrangement, instruments and vocals si "Best R&B Performance"), Michael Kiwanuka (Best Rock Album si Best R&B/Sout ACT)

Gala va avea loc pe 31 ianuarie 2021 si ia in considerare activitatile si reusitele obtinute de la sfarsitul anului 2019 si pana in prezent.

Lista completa a nominalizarilor poate fi accesata aici: https://www.grammy.com/grammys/news/2021-grammys-complete-nominees-list