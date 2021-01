De ce nu voi uita niciodata lectiile pe care le-am invatat in 2020

2020 a fost fara discutie un an greu, plin de imprevizibil, de provocari care au adus cu ele multe emotii care mai de care mai intense, dar un an care ne-a invatat enorm de multe.

Frica, incertitudine, provocari, stres, neliniste, coplesire, oboseala, dar si curaj, nou, inovatie, creativitate, redescoperire, simplitate, conexiune, vulnerabilitate. Tot ceea ce am enumerat mai devreme sunt doar cateva din ceea ce cu totii am trait in ultimele 365 de zile ale anului care asteptam sa se termine.

Da, tentatia e sa te uti la ce a fost mai greu, dar provocarea e sa vezi totusi ce a adus bun acest an, pentru ca fara indoiala chiar si cele mai rele lucruri au si parti bune, daca vrei sa le vezi, daca alegi sa le vezi. Vreau sa iti spun care sunt lectiile mele, ce am descoperit atat despre mine, cat si despre oamenii din jur, dar si despre viata in general.

foto main Monster e, Shutterstock