3 intrebari utile pe care sa ti le pui la inceputul fiecarui an

Inceputul unui an si finalul altuia reprezinta o trecere psihologica pe care noi, oamenii, adoram sa o analizam.

Chiar daca in marea ecuatie a existentei, trecerea de la un an la altul nu este chiar atat de importanta, oamenii tind sa ii ofere o valoare uriasa. Ne place sa ne incheiem socotelile cu anul care se termina si sa intram in noul an cu agenda goala, cu energie proaspata si cu intentii ambitioase.

Inainte de a-ti incepe acest an si de a te afunda in rezolutii, proiecte si taskuri, te invitam sa iti pui cateva intrebari importante. Fiecare dintre ele te va ajuta sa descoperi ceva nou si sa tragi concluzii pretioase pentru viitor. Iata 3 intrebari utile la inceput de an, pe care sa ti le adresezi in 2021!

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto main NinaMalyna, Shutterstock