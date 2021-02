4 greseli care accentueaza petele pigmentare

Atunci cand incerci sa scapi de petele pigmentare, insa pare ca acestea se accentueaza, frustrarile apar inevitabil. E posibil sa folosesti produsele nepotrivite sau sa folosesti produse bune, dar in mod gresit.

In primul rand, atunci cand „lucram” cu petele pigmentare, e important sa ne amintim ca rabdarea este esentiala. Acestea nu dispar peste noapte, fie ca vorbim despre cele cauzate de soare sau despre cele lasate in urma de acnee. E de asemenea important de mentionat ca primele sunt chiar mai persistente si necesita adesea ajutor specializat (de exemplu, tratamentul cu laser).

Vestea buna este ca o rutina eficienta de ingrijire a pielii te poate ajuta sa estompezi considerabil petele. Cele mai bune ingrediente pentru acest gen de „imperfectiuni” sunt vitamina C, niacinamide, retinol, acid glicolic, acid azelaic, arbutin. In ceea ce priveste vitamina C, orice concentratie contribuie la mentinerea tineretii tenului, insa o concentratie sub un anumit procent nu va fi eficienta pentru indepartarea petelor.

foto main pixabay