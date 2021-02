Intrebarile lui Jeff Bezos necesare pentru o viata de care sa fii mandra

Jeff Bezos, CEO Amazon, a facut destule greseli si a acumulat destul succes incat sa se califice pentru a oferi sfaturi despre orice.

In 2010, a fost invitatul de onoare al ceremoniei de absolvire de la Princeton, iar discursul sau intitulat “Suntem suma alegerilor noastre” a ramas, in toti acesti ani, un punct de referinta in materia asta obscura numita viata, la care cateodata, toti suntem pe punctul de a ramane repetenti.

Bezos zicea asa: “la 80 de ani, cand intr-un moment linistit de reflectie iti povestesti firul vietii in cel mai sincer mod posibil, partea care o sa-ti aduca cea mai multa lumina si insemnatate o sa fie cea a alegerilor facute”.

Si-a continuat discursul cu intrebari menite sa-i puna pe toti pe ganduri despre cum sa-si construiasca un drum de care sa fie mandri.

