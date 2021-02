10 Lucruri pe care sa le faci pentru a te ierta pentru trecut si a merge mai departe cu viata 

Toti oamenii gresesc la un moment dat in viata si apoi se simt vinovati. Putem avea ganduri negative, ceea ce face greu procesul iertarii de sine. Ne putem intreba ce putem face pentru a ne fi mai usor sa ne iertam.

Ce este iertarea?

Poate ca ai facut ceva care a ranit sentimentele altei persoane. Poate stiai ca este gresit, dar totusi ai facut-o. Este uman sa faci aceste lucruri si este important sa iti ceri scuze cand ai ranit pe cineva.

Iertarea inseamna sa renunti la furia ta fata de cineva care ti-a gresit pentru a nu mai cere sa iti plateasca. Este o dorinta de a nu mai tine ostatica acea persoana in inima ta pentru ceea ce a facut. Nu inseamna ca ai din nou incredere in ea sau crezi ca ceea ce a facut este in regula. Inseamna doar sa renunti. Sa nu te mai intereseze trecutul. Sa iti pese de tine, de vindecarea ta. Sa fii linistita si sa iti poti continua viata.

In ceea ce priveste iertarea de sine, aceasta este cruciala deoarece daca nu se intampla ajungi sa crezi ca tu nu esti demna de incredere si de dragoste. Pentru a scapa de aceste ganduri cu privire la propria persoana, este esential sa te ierti.

Cum sa faci fata greselilor din trecut si sa te ierti pentru ele?

1. Nu mai incerca sa iti amintesti tot timpul ce ai facut. Nu iti face rau singura.

2. Ai rabdare. Lucrurile nu se intampla peste noapte. Iertarea nu vine peste noapte.

3. Ai incredere in Dumnezeu sau in Univers ca te va ajuta sa iti vindeci ranile.

4. Asuma-ti responsabilitatea pentru ce ai facut.

5. Nu te condamna. Fie-ti mila de sufletul tau. Toata lumea greseste, este uman.

6. Da-ti seama ce s-a intamplat si, cel mai important, asigura-te ca ti-ai invatat lectia astfel incat asa ceva sa nu se mai repete.

7. Cere iertare oamenilor care ti-au gresit.

8. Incearca sa indrepti lucrurile daca poti face asta. Ia masurile potrivite la timpul potrivit.

9. Intreaba-te daca este cu adevarat vina ta. Poate ca este vina altei persoane? Incearca sa fii cat mai obiectiva.

10. Ai grija de tine. Oricat de vinovata ai fi, nu te condamna, nu te judeca, nu iti face rau singura.

A gresi este o problema umana universala. Poate ca atunci cand ai gresit, ti-a fost greu sa te ierti. Poate ca ai tinut in sufletul tau resentimente, ceea ce ti-a impiedicat capacitatea de a te ierta. Incearca sa incorporezi cateva dintre aceste obiceiuri pentru a vedea daca iti ofera posibilitatea de a te ierta cu regularitate, de a te elibera de vinovatie si de a practica mai mult iubirea de sine.

