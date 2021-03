4 Lucruri pe care nu ar trebui sa le spui niciodata despre tine

Nimeni in afara de noi insine nu ne poate elibera mintea.

Iata care sunt acele lucruri pe care nu ar trebui sa le spui niciodata despre tine.

1. "Nu sunt suficient de buna inca"

S-ar putea sa crezi ca nu esti suficient de buna acum, insa te vei surprinde placut daca nu renunti si continui sa incerci. Trecutul tau nu determina cine esti. Trecutul tau te pregateste pentru cine esti capabila sa devii. Ceea ce te defineste in cele din urma este cat de bine te ridici dupa cadere.

Nu iti fie teama sa iti oferi sansa de a fi tot ceea ce vrei sa fii. Nu subestima niciodata cine esti si de ce poti realiza. Crede in tine si lupta pentru ceea ce iti doresti.

2. "Trebuie sa ma ridic la inaltimile asteptarilor celorlalti"

Aminteste-ti, este intotdeauna mai bine sa fii in partea de jos a scarii pe care doresti sa o urci decat in partea de sus a scarii pe care nu o urci. Fericirea si succesul inseamna sa iti petreci viata in felul tau.

Fii tu insati intotdeauna si parcurge-ti propria cale. Nimeni nu iti poate spune vreodata ca faci ceva gresit. Fiecare om are propriile visuri, propriile lupte si un drum diferit care are sens pentru el. Tu esti tu pentru un motiv anume.

Ce ai face diferit daca nimeni nu te va judeca? Nu lasa alte persoane sa iti zdrobeasca visurile. Fa o singura data ce spun ei ca nu poti face si nu vei mai acorda niciodata atentie negativitatii lor. Nu te indeparta de acesti oameni negativi... FUGI de ei! Lucrurile bune se intampla atunci cand te distantezi de negativitate si de cei care o creeaza.

Nimeni nu are dreptul sa te judece. Este posibil ca oamenii sa fi auzit povestile tale, insa nu pot simti ceea ce simti tu. Ei nu stiu prin ce treci. Nu iti traiesc viata. Asa ca uita ce spun ei despre tine.

4. "Este prea tarziu pentru mine"

Nu permite zilei de ieri sa iti fure ziua de maine. Nu te judeca dupa trecutul tau... nu mai traiesti acolo. Permite-ti sa fii, sa cresti, sa mergi mai departe cu viata ta. Pe masura ce imbatranim incepem sa ne dam seama de ce avem nevoie si ce trebuie sa lasam in spate. Uneori, sa renunti la anumite lucruri sau anumiti oameni poate fi un pas in fata.

Nu pierde un minut regretand ceea ce ai facut ieri si incepe sa faci ceea ce trebuie sa faci acum astfel incat maine nu vei regreta ziua de astazi. Nu este prea tarziu. Daca simti asta, inseamna ca temerile tale interioare sunt puternice si incearca sa te minta, sa te tina in spate. Insa, aminteste-ti ca frica exista decat in mintea ta. Este dificil sa iti urmezi inima, insa este o tragedie sa lasi ca fricile mintii sa te opreasca.

foto main pixabay