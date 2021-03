Cum folosesc vedetele uleiul de măsline în tratamente de înfrumusețare

Uleiul de măsline este de nelipsit dintr-o dietă sănătoasă, fiind în același timp un ingredient de bază în tratamentele de înfrumusețare.

Deși își permit cele mai costisitoare și inovatoare cosmetice, se pare că și vedetele apelează adesea la acest ingredient natural cu efecte miraculoase asupra pielii, părului și unghiilor. Iată cum folosesc starurile uleiul de măsline în tratamentele cosmetice:

Emma Stone - ulei de măsline pentru calmarea pielii sensibile

Uleiul de măsline are puternice efecte antiinflamatorii și se dovedește a fi foarte util pentru pielea sensibilă și iritată. Datorită proprietăților antibacteriene are capacitatea de a combate acneea, în același timp hidratând pielea. Actrița Emma Stone, care a declarat că are pielea predispusă la alergii, a dezvăluit că are întotdeauna pe chiuvetă o sticluță cu ulei de măsline extravirgin.

foto main pixabay