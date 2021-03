Supa de pui cu cuscus – Cel mai bun remediu impotriva racelii

Aceasta supa e perfecta pentru acele momente cand simti ca te paste o raceala: stranuti, te dor oasele si iti simti ochii grei si obositi.

Are in compozitie foarte multe ingrediente care ajuta corpul sa recupereze puncte la capitolul imunitate (ghimbir, usturoi, turmeric si lemongrass). In plus, gustul sau usor si aromat iti dau o stare de bine, ajutandu-te sa te simti mai energizat in acele seri cand frigul ti-a venit de hac si te simti slabita si obosita.

Pentru mine orice iarna e o iarna grea pentru ca de regula incep tura de raceli si viroze de prin octombrie si ma tine asa pana dau primii ghiocei. In timp, dupa ce am incercat mai multe remedii naturale, mi-am dat seama ca tot cu ajutorul alimentatie imi pot intari organismul si-l pot ajuta sa faca fata mai usor temperaturilor scazute si bacteriilor din aer.

Iar supa de pui a fost intotdeauna in cap de lista cand vine vorba de lucruri pe care le pot consuma atunci cand sunt racita. Nu stiu daca e stiinta, daca e efect placebo sau pur si simplu nostalgia copilariei mele, dar nu-i nimic mai reconfortant decat o farfurie cu supa de pui atunci cand inoti in paturi si te lupti cu febra si frisoane.

foto main pixabay