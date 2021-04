5 Lectii care te vor ajuta garantat sa depasesti momentele dificile din viata

Uneori trebuie sa mori putin pe interior pentru a renaste si a te ridica din nou ca o versiune mai buna si mai puternica a ta.

1. Nu poti controla tot ce ti se intampla.

Insa poti controla modul in care reactionezi la ceea ce ti se intampla. Viata fiecarei persoane are aspecte pozitive si negative. Daca esti fericita sau nu depinde doar de tine - de aspectele pe care alegi sa te concentrezi.

2. Viitorul tau este incredibil.

Indiferent de cat de ciudat si dificil a fost trecutul tau, viitorul este incredibil. Nu iti incepe ziua cu bucati rupte din ieri. Nu privi inapoi decat daca ai o priveliste bun. Fiecare zi este un nou inceput. Fiecare dimineata este prima zi din restul vietii tale.

3. Nu esti blocata.

Trebuie doar sa inveti cateva lucruri. Cu totii avem indoieli care ne fac sa ne simtim blocati uneori - daca te indoiesti de abilitatea ta de a lua o decizie care iti va schimba viata, de a incepe un nou capitol al vietii tale gandeste-te la urmatoarea poveste: daca o pasare cu aripi mari, sanatoase, puternice, este inchisa intr-o cusca pentru foate mult timp se va indoi de abilitatea ei de a zbura. Asa esti si tu... inca ai aripile, insa muschii iti sunt slabiti. Antreneaza-i si intinde-i treptat. Incet. Acorda-ti timp. Vei zbura din nou.

4. Intotdeauna ai de ales.

Indiferent de ce ti se intampla, exista intotdeauna doua optiuni pentru tine. Daca nu poti schimba fizic ceva, poti schimba modul in care privesti situatia in care te afli. Poti sa ramai in intuneric sau sa iti gasesti puterea interioara si sa continui sa mergi mai departe pana cand vei vedea luminita de la capatul tunelului.

5. Sfarsitul este un nou inceput.

Spune-ti "Draga Trecut, iti multumesc pentru toate lectiile de viata pe care mi le-ai adus. Draga Viitor, sunt pregatita acum pentru tot ce urmeaza." Pentru ca dupa fiecare sfarsit urmeaza intotdeauna un nou inceput.

