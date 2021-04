Cand vom creste copiii cu iubire si nu cu frica?

Nu stiu voi, dar eu NU SUNT inconjurata de adulti echilibrati. Responsabili, poate. Sau poate mai degraba resemnati decat responsabili. Echilibrati, in niciun caz.

Nu stiu voi, dar eu am crescut in frica. In primul an scolar luam “bataie la palme” din orice. Cu rigla. Aia groasa. Pentru o pata de cerneala, pentru ca imi facea mama parul ondulat (il impletea seara), pentru ca voiam la baie in timpul orelor si deranjam. Sau daca nu la palme, eram luata de par. Aveam 7 ani si deja stiam ce inseamna FRICA.

Nu stiu voi, dar eu nu ma duceam la scoala cu drag. Din contra. Ajungeam in clasa si imi era rau. Ba o febra, ba o voma, ba nu stiu ce. Orice, dar nu la scoala.

Nu stiu voi, dar eu la scoala eram data la o parte. Copiii care faceau “pregatire” cu invatatoarea de la vremea aceea erau mai laudati, mai buni. Mi-a fost furata increderea de sine cat ai zice peste.

foto main pixabay