Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 26 aprilie - 2 mai

Spune-mi ce zodie ești și eu îți voi spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie și care îți va aduce liniște.

Berbec

Pot să experimentez iubirea oriunde merg și prin orice aleg, intrând pe aceeași vibrație cu dragostea Universală.

Taur

Reflectez asupra lucrurilor pe care le iubesc, pentru a crea și mai multă iubire. Ofer bunătate, dragoste adevărată, zâmbete și fericire. Ofer tot ce este mai frumos în această lume.

Gemeni

Mă armonizez la energia vindecătoare și dătătoare de putere a iubirii, cu fiecare zi care trece. Sunt aici și aceasta este viața mea. Învăț să trăiesc în momentul prezent.

Mă concentrez pe lucrurile frumoase. Aleg să văd bunătatea din oameni azi. Aleg să trimit iubire către fiecare suflet pe care îl întâlnesc.

Leu

Am încredere în mine. Am încredere în intuiție. Am încredere în puterea mea. Am o busolă interioară care mă ajută să îmi dau seama când mă aflu pe calea cea bună.

Fecioară

Nu îmi mai este frică de ceea ce urmează. Puterea este în mine, învăț din trecut, trăiesc în prezent și mă concentrez asupra viitorului.