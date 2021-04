7 momente din viata care teoretic aduc fericire, dar care iti pot provoca o multime de alte emotii

Societatea ne spune ca anumite momente-cheie din viata trebuie sa ne aduca doar fericire pura. Totusi, realitatea poate fi complet diferita.

Noi, oamenii, avem anumite emotii asociate momentelor din viata. Pierderea cuiva drag inseamna, prin excelenta, tristete, in timp ce nasterea unui nou membru al familiei ar trebui sa aduca numai si numai extaz.

Adevarul este ca un moment semnificativ poate aduce cu sine o multime de sentimente amestecate celor care il experimenteaza „in prima linie”. Acest lucru este normal si ar fi minunat daca am retine asta, atunci cand avem impresia ca ceea ce simtim este total gresit. Iata care sunt cele 7 momente fericite care pot veni la pachet si cu alte sentimente:

Stim cu totii care ar trebui sa fie reactia standard atunci cand cineva afla ca va avea un copil: zambete de necontrolat, lacrimi de bucurie, imbratisari, apeluri video in care toti cei dragi sunt in al noualea cer. Sau, cel putin, asa arata lucrurile in filme.

