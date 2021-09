Cum sa consumi rosiile pentru a avea o piele superba

Unele alimente sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra pielii si sigur ai inclus deja multe dintre ele in alimentatia ta.

Este adevarat ca ceea ce mancam se vede la nivelul pielii, tocmai de aceea ar trebui sa includem in dieta cat mai multe alimente bogate in antioxidanti si grasimi sanatoase.

Medicul dermatolog Joyce Park a postat pe TikTok un video in care enumera principalele alimente cu rol benefic pentru piele. Pe langa cele deja cunoscute, precum peste gras, bogat in acizi omega 3, verdeturi si fructe si legume colorate, medicul a pus accent asupra beneficiilor oferite de rosii, in special al celor gatite. Iata de ce rosiile preparate termic se numara printre cele mai sanatoase alimente pentru piele:

Rosiile sunt bogate in numerosi antioxidanti, in special cuercitina, vitamina C si licopen, un carotenoid puternic ce le ofera tomatelor culoarea rosie intensa.

