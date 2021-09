Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 27 septembrie - 3 octombrie

Află care este mantra după care trebuie să îți ghidezi sufletul în ultima săptămână a lunii septembrie și primele zile ale lunii octombrie.

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Viața este o serie de schimbări naturale și spontane. Nu le mai rezist; asta creează numai durere. Las realitatea să fie realitate. Las lucrurile să curgă natural înainte în orice fel doresc.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu pot direcționa vântul, dar pot ajusta pânzele. Schimbarea nu va veni dacă aștept altă persoană sau aștept alte timpuri. Eu sunt cea pe care o aștept. Eu sunt schimbarea pe care o caut.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Învăț să iert și să îmi vindec sufletul. Vor exista mereu oameni care mă vor răni, așa că trebuie să-mi păstrez încrederea și doar să am mai multă grijă în cine am încredere și a doua oară.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Nu permit ca opiniile celorlalţi să devină realitatea mea. Nu permit nimănui să îmi spună cum să îmi trăiesc viața. Mă las condusă de intuiție și aleg cu sufletul.

Horoscop Leu

Mantra ta pentru această săptămână este: Am încredere în puterea timpului. Am încredere că va fi bine. Am încredere că rănile se vor transforma în cicatrici. Am încredere că viitorul meu va fi unul frumos. Am încredere că voi fi din nou fericită.

Horoscop Fecioară

Mantra ta pentru această săptămână este: Fericirea este în inima mea. În fiecare dimineață aleg să zâmbesc, să fiu recunoscătoare pentru că am o nouă șansă la viață și să împărtășesc gândurile mele pozitive cu restul oamenilor.

