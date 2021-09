Studiu: Persoanele care privesc relaxarea drept o pierdere de timp sunt mai nefericite

Timpul liber a inceput sa fie privit drept o pierdere de vreme, in timp ce munca intensa este glorificata si incurajata. Care sunt efectele acestui trend?

In ultimii ani, cultura hustle, care incurajeaza zilele intense de munca, fara pauze, pare ca a luat cu asalt pe toata lumea. Conform celor care o adopta, pentru a fi productiv si implinit, trebuie sa lucrezi non-stop, sa faci compromisuri, sa nu te opresti pana nu ajungi acolo unde vrei. Cu alte cuvinte, sa negi importanta timpului liber.

Mai mult, perioada pandemiei a impins in fata si mai mult ideea ca orice ramasita de timp liber trebuie sa fie folosita in mod productiv. Trebuie sa gasesti un hooby nou, sa incepi un proiect sau sa faci cursuri. Totul pentru evolutie accelerata si continua!

Desi suna destul de eficient si de incurajator, acest mod de functionare nu face decat sa duca, in final, la burnout. In plus, mai multe studii recente arata ca oamenii care se focuseaza doar pe munca si se relaxeaza doar din cand in cand nici macar nu se mai bucura de beneficiile pauzelor.

foto main pixabay

