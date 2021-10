De ce are nevoie fiecare semn zodiacal în săptămâna 1-7 noiembrie

Horoscop săptămânal 1-7 noiembrie. De ce ai nevoie în această săptămână în funcție de zodia în care te-ai născut.

Cum va fi prima săptămână a lunii noiembrie pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești că să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Horoscop Berbec

Ai nevoie sa iti asculti intuitia

Nu te mai concentra prea mult pe ce spun oamenii din jurul tau. Tu traiesti viata ta, ei isi traiesc viata lor. Accepta sfaturile pe care le primesti de la ei, unele pot fi chiar eficiente. Insa, daca ai de luat decizii important, invata sa te lasi condusa de intuitie.

Horoscop Taur

Ai nevoie sa spui ce ai pe suflet

Horoscop Gemeni

Este posibil ca in aceasta saptamana sa dai frau liber emotiilor si sentimentelor pe care le-ai tot adunat si tinut in sufletul tau in ultimele luni. Este momentul sa iti pui inima pe tava si sa vorbesti deschis despre ceea ce simti. Nu te teme sa fii vulnerabila.

Ai nevoie sa stii ce iti doresti de la viata

Nu mai face schimbari de la o zi la alta pentru ca te obosesc si te fac sa alergi in cerc. Ia o pauza de la tot ce se intampla, fa un pas in spate, analizeaza-ti viata, da-ti seama ce iti doresti si alege drumul pe care vrei sa mergi mai departe.

Horoscop Rac

Ai nevoie sa nu te mai minti

Schimbarile pe care le-ai facut anul trecut par sa fie tot mai dureroase pentru tine. Iti dai seama ca ai luat decizii gresite care te-au pus pe un drum dificil, in care nu iti gasesti nici linistea si nici fericirea. Nu te mai minti, alege sa fii sincera cu tine pentru ca doar asa vei putea sa schimbi ceva in viata ta.

