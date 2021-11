Toate zodiile sunt inzestrate cu abilitati magice. Pentru a descoperi ce putere incredibila ai in functie de semnul zodiacal in care te-ai nascut, citeste in continuare.

Puterea magica pe care o detii in functie de zodia in care te-ai nascut Horoscop Berbec - Tu aprinzi focul oriunde mergi Nascuta intr-o zodie de foc, esti binecuvantata cu puterea de a transfera energii de la o persoana la alta. De asemenea, ai posibilitatea de a ajuta oamenii sa se curete de energiile negative si sa se elibereze de gandurile toxice. Nu uita, puterea ta poate fi folosita pentru a vindeca suflete. Horoscop Taur - Recunostinta ta ta te ajuta sa traiesti simplu Multi oameni ar vrea sa aiba viata ta. Motivul este simplu: stii sa apreciezi lucrurile marunte, sa te bucuri de fiecare clipa in care sufletul ti-e fericit, sa traiesti pentru astazi, sa fii recunoscatoare pentru ce ai si sa ai o viata absolut minunata in simplitatea ei. foto Zolotarevs, Shutterstock Horoscop Gemeni - Dualitatea ta este supranaturala Esti nascuta intr-un semn de aer, iar puterea ta magica este telepatia. Esti incredibila in comunicarea cu oamenii din jurul tau, de multe ori poti citi ganduri si iti poti da seama de ce urmeaza sa se intample. Comunici la un nivel superior cu puterile divine. Horoscop Rac - Intuitia ta este mistica si vindecatoare Draga mea nascuta in zodia Rac, tu esti experta in prietenie si dragoste. Semnul tau este cunoscut pentru faptul ca are o inima mare si detine capacitatea de a salva oamenii. Poti activa aceasta putere incredibila atunci cand cineva are nevoie de ajutor. Citeste si: Cele mai norocoase semne zodiacale ale lunii septembrie 2021 Vizionare placuta Kudika

