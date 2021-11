Cum ajuta iertarea la vindecare karmei si la eliberarea sufletului?

Din ce in ce mai multi oameni devin constienti de karma si de legile karmice. Cu toate acestea, nu este cunoscut de multi ca noi avem ocazia de a ne transforma soarta karmica si de a ne elibera de aspectele sale negative.

Fiecare persoana pe care o cunoastem sau cu care venim in contact are un rol unic in viata noastra. In timp ce unii aduc bucurii imense, momente incredibile si dragoste adevarata, pura, altii ne lasa cu inima zdrobita, sufletul plin de furie si de durere. Ca rezultat, ne intrebam tot mai des de ce lucrurile se intampla asa cum s-au intamplat sau de ce suntem tratati de ceilalti intr-un mod cu care noi nu rezonam.

Puterea karmica a iertarii

Legea atractiei este un concept foarte important al karmei si presupune sa traim emotii in functie de actiunile noastre. Adesea suntem tratati necorespunzator de o persoana pe care o noi o iubim. Cu toate acestea, trebuie sa ne amintim faptul ca o mare parte din ceea ce se intampla in aceasta viata este un efect al vietii noastre anterioare, precum si al karmei familiei noastre.

Este timpul sa iertam pentru a ne elibera de karma negativa

De multe ori cand intalnim oamenii nepotriviti, care ajung sa ne raneasca si sa ne provoace durere sufleteasca, ajungem sa adoptam o atitudine negativa si sa dezvoltam in inima noastra tristete, furie, dorinta de razbunare. Acest lucru devine evident in momentul in care luam decizii pripite sau facem ceva care va fi regretat intr-un viitor apropiat.

Iertarea are puterea de a lega gandurile adecvate de actiunile potrivite pentru noi.

Iertarea elibereaza Karma

Modelul comportamentul distructiv al unei persoane dezvaluie un efect karmic. Daca decidem sa tratam un astfel de comportament cu bunatate, le putem usura Karma, atenuand astfel si efectele neplacute ale acesteia.

Vizionare placuta