Universul se aliniază cu divinitatea pentru ca în ziua de 11 noiembrie să deschidă larg portalul magic și să ne permită să fim mai fericiți ca niciodată.

Puterea magică a zilei 11.11 și zodiile care vor avea parte de schimbări incredibile în această perioadă

Care este motivul pentru care ziua 11 noiembrie este atât de importantă?

În numerologie cifra 1 este considerată o cifră magică - aceasta are o serie de puteri incredibile și de energii divine. Asocierea sa cu creația și începuturile înseamnă că acum avem ocazia să conectăm puterea divină la manifestare și la propriile noastre obiective.

Așadar, atunci când totul se aliniază în Univers, avem ocazia să ne punem dorințe și să creăm intenții, profitând de acea energie plină de magie a cifrei 1. În plus, există multe persoane care cred că 1111 este un semn de la îngeri și că în această zi magică suntem într-o conexiune incredibilă cu divinitatea.

Cu alte cuvinte, ziua 11 noiembrie este una specială și avem parte de ea o singură dată pe an - așa că ar fi bine să profităm de toate surprizele pe care ni le oferă.

De ce 11.11 este o zi magică?

foto Design Projects , Shutterstock

Având în vedere puterea incredibilă din spatele numărului 11 și faptul că acesta se repetă, ziua de 11 noiembrie este incredibil de specială.

În fiecare an, 11.11 apare în timpul sezonului Scorpion, ceea ce are dans dacă luăm în considerare faptul că zodia Scorpion este cunoscută pentru puterea intuitivă și potențialul creativ (datorită faptului că se află sub influența planetei Marte).

Cu toate acestea, în acest an avem o schimbare importantă pe cer și vom vedea nu doar Soarele în Scorpion, ci și Mercur și Marte în acest semn incredibil. Energia deosebit de puternică va fi și mai tare amplificată cu aceste modificări în Univers. Și asta nu este tot. Luna va reuși să se alăture lui Saturn și lui Jupiter în semnul Vărsătorului.

Acest lucru înseamnă că 11.11 vine cu unele teme de conștientizare psihică și intensitate emoțională, cu dorința de a ne concentra pe relațiile pe care le avem, de a rezolva conflicte, de a ierta și de a ne vindeca inima.

Vizionare placuta