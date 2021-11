Aceste 3 obiceiuri comune iti saboteaza in secret sansa la fericire

Nu exista o „reteta” a fericirii care sa functioneze pentru toata lumea. Fiecare persoana are propria sa cale, propriul sau set de ingrediente pentru a obtine acea stare de bine.

Cu toate acestea, daca am putea crea un plan care sa ne ajute sa dobandim fericirea, de unde ar trebui sa incepem? Autoarea Gretchen Rubin, experta in dobandirea fericirii, a dezvaluit pentru mindbodygreen.com care sunt acele lucruri care iti pot sabota fericirea, fara sa iti dai seama. Desi este important sa afli ce anume te face fericita, specialista spune ca exista unele obiceiuri banale care pot sta in calea fericirii tale.

Iata care sunt aceste tipare care iti afecteaza starea de bine si sansa de a fi fericita:

Potrivit lui Rubin, obiceiul de a sta pana tarziu noaptea si de a depasi cu mult ora de culcare este principala greseala care iti saboteaza fericirea. Bineinteles, pe moment poate ca te simti bine, mai ales daca urmaresti un show sau un serial TV care iti place. Dar starea ta de fericire va avea de suferit pe termen lung.

foto main unsplash

