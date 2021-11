Horoscop pentru suflet: Mantra zodiei tale pentru săptămâna 29 noiembrie - 5 decembrie

Horoscop săptămânal. Descoperă care este mantra de care ai nevoie în următoarele zile.

Spune-mi ce zodie ești pentru a îți spune care este mantra de care sufletul tău are nevoie în următoarea săptămână:

Horoscop Berbec

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg in fiecare zi sa fiu fericita. Aleg sa vad binele in oameni, sa zambesc tot mai des, sa fiu recunoscatoare pentru momentele in care sufletul imi este linistit.

Horoscop Taur

Mantra ta pentru această săptămână este: Aleg sa ma pun pe primul loc. Exista atat de multa libertate pe care o obtin in momentul in care ma detasez de parerile si comportamentele altor oameni. Modul in care se poarta ceilalti cu mine este problema lor, insa modul in care reactionez este problema mea.

Horoscop Gemeni

Mantra ta pentru această săptămână este: Preiau controlul asupra vietii mele. Stiu ca daca vreau cu adevarat sa fac o schimbare in viata mea, nu trebuie sa mai permit nimanui sa fie responsabil pentru mine. Nu mai permit altor persoane sa ma domine.

Horoscop Rac

Mantra ta pentru această săptămână este: Trecutul nu are nicio putere asupra momentului prezent. Invat sa il las in spate, sa inchid usa dureroasa si ma concentrez asupra zilei de astazi - pentru ca acum se intampla viata mea.

Vizionare placuta