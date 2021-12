Luna decembrie este doar despre vindecare. Ce inseamna numarul 12 in numerologie si cum iti influenteaza zodia

Nu trebuie sa ne mai facem griji pentru ce nu am facut in aceste 11 luni din 2021. Este momentul sa imbratisam energia Universului si sa ne eliberam de tot ce nu ne mai serveste astfel incat sa ne pregatim de un nou inceput. In luna decembrie suntem intr-o etapa cruciala a calatoriei noastre. Este sfarsitul unui capitol si pregatirea pentru urmatorul, pentru un nou inceput, pentru o noua viata.

Decembrie este intotdeauna o luna aglomerata, plina de viata. Inca de la inceputul acesteia atmosfera parca se schimba si totul este prins in valul magiei sarbatorilor de iarna. Pana si evenimentele astrologice sunt mai intense decat in oricare alta perioada a anului. Potrivit numerologiei, numarul 12 este unul dintre cele mai importante Carer este semnificatia spirituala a numarului 12? Numarul 12 este unul dintre cele mai semnificative din punct de vedere spiritual. Doar ganditi-va: sunt 12 semne zodiacal 12 case astrologice, 12 luni ale anului, 12 apostoli... si lista poate continua. Ce inseamna numarul 12? Adesea, semnifica un inceput care termina un ciclu complet si foarte important. Cea de-a 12 casa in astrologie este una extrem de spirituala, condusa de planeta Neptun si in care teme precum intuitia si cunoasterea ascunsa sunt cele mai importante. Cand numarul 12 este activat in viata ta - asa cum este si in luna decembrie - stii ca te afli intr-o etapa cruciala a calatoriei tale: sfarsitul. Sfarsitul unui capitol si pregatirea pentru urmatorul. Asa ca acum nu este momentul sa iti faci griji pentru ceea ce nu ai facut in ultimele 11 luni. Este momentul sa imbratisezi energia de acum si sa te eliberezi de tot ce nu iti mai serveste in urmatorul an. Care este planul Universului pentru tine in functie de zodia in care te-ai nascut? Berbec Energia din aceasta perioada este una magica pentru toate zodiile, insa pentru tine este cu adevarat speciala. Profita de ea deoarece te poate ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti (indiferent de locul in care te afli si locul in care vrei sa ajungi). Taur In luna decembrie Universul iti spune sa te eliberezi de trecut. Este momentul sa ierti oamenii care ti-au gresit, sa inchizi usa acestui an si sa mergi mai departe cu viata ta. Te asteapta un viitor incredibil de frumos. Gemeni Este momentul sa preiei fraiele vietii tale. Este momentul sa preiei initiativa si sa vii cu o forta creativa. Ai posibilitatea de a iti schimba radical viata in urmatoarea perioada, profita de puterea incredibila primita de la Univers si traieste asa cum iti doresti. Rac In luna decembrie trebuie sa iti gasesti echilibrul si sa inveti sa fii recunoscatoare pentru viata pe care o traiesti. Este momentul sa nu te mai lasi condusa de oamenii din jurul tau si sa faci alegerile pe care sufletul tau le considera potrivite pentru tine. Citeste si: Cele mai norocoase zodii în iubire în luna decembrie Vizionare placuta Kudika

9 Decembrie 2021 Echipa Kudika