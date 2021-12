Reteta copilariei: Macaroane cu branza la cuptor

Un desert pe placul tuturor. Foarte usor de facut, doar amesteci cateva ingrediente, pui totul in tava si bagi la cuptor. Este delicioasa atat calda, cat si rece - merge de minune cu o cafea fierbinte la micul dejun.

Ce ziceti de un desert super delicios, ce ne aminteste de copilarie? Macaroanele cu branza raman unele dintre cele mai usoare retete. In plus, sunt atat de bune incat strang in jurul mesei toti membrii familiei.

Cum facem macaroane cu branza? Nimic mai simplu.

Lista completa de ingrediente:

- 400 g paste fainoase

- 200 g branza telemea

- 200 g branza dulce

- 3 oua

- 2 linguri mari smantana

- 4 linguri zahar

- vanilie

- 4 linguri de stafide

- o lingurita coaja rasa - de portocala sau de lamaie

- 2 linguri zahar brun

Cum se prepara:

- Punem pastele la fiert

- Intre timp amestecam toate ingredientele pentru umplutura cu branza: oua, smantana, branza dulce, telemea, vanilie, stafide si coaja rasa de portocala (sau lamaie).

- Scurgem pastele de apa si le punem peste toate celelalte ingrediente, amestecam bine si punem ingr-o tava unsa cu ulei.

- Presaram zahar brun pe deasupra si bagam la cuptorul preincalzit la 210 grade pentru 30-40 de minute (pana se rumenesc).

foto main yulyamade, Shutterstock

Vizionare placuta