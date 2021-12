Detaliul surprinzator la care trebuie sa fii atenta ca sa ai o imunitate buna. Sfatul unui specialist

Legatura stransa dintre intestine si sistemul imunitar este recunoscuta. Sustinerea bacteriilor bune din intestine depinde in mare parte de un element esential al dietei noastre.

O dieta echilibrata, miscare constanta, somn de calitate – aceste obiceiuri pot contribui la intarirea sistemului imunitar. Insa tuturor ne-ar prinde bine un ajutor in plus acum. Medicul alergolog si imunolog Heather Moday dezvaluie un detaliu neasteptat pe care trebuie sa ne concentram ca sa ne intarim imunitatea.

„Daca vrei sa-ti faci un bine, uita-te la cat de multe fibre introduci in dieta zilnica”, a spus ea in podcast-ul realizat de Mind Body Green.

Statistica este elocventa: aproximativ 70% din sistemul imunitar rezida in intestine. Microbiomul influenteaza direct imunitatea si este hranit de fibre. In privinta acestora, se aplica o regula simpla: cu cat mai multe, cu atat mai bine!

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main unsplash

Vizionare placuta