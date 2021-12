Evenimentele astrologice din ianuarie ne transforma sufletele. Incepem un nou capitol al vietii noastre

Astrologie 2022: Iată care sunt cele mai importante evenimente astrologice din ianuarie 2022:

Sunteti pregatite pentru un nou an? Ceva cu adevarat magic se intampla in 2022. Universul ne spune ca este esential sa ne concentram asupra visurilor si dorintelor noastre, sa avem incredere in darurile noastre unice, sa ne dezlantuim creativitatea si sa ne indeplinim promisiunile facute sufletului.

In numerologie, energia lunii ianuarie 2022 este amplificata de vibratia numarului 1 - numar al creatiei, al noilor inceputuri. Ianuarie semnifica si inceputul anului 2022, care are numarul 6 in numerologie si este conectat puternic la valorile noastre. Este momentul sa fim atenti la relatiile pe care le avem cu oamenii din jurul nostru, la legaturile dintre suflet si inima, la conexiunea cu Universului si la intuitie.

2 Ianuarie 2022: Luna Noua in Capricorn, Mercur intra in Varsator

Luna Noua in Capricorn incepe cu o nota puternica si o energie incredibila, oferindu-ne perspective noi asupra vietii. Incheiem ce nu mai putem continua si incepem un alt drum interesant al vietii noastre. Capricornul este lumina initierii si a puterii divine si ne indeamna sa fim foarte atenti la noi insine, la viata pe care o avem si la obiectivele pe care ni le facem.

Luna Noua de pe 2 ianuarie este prima luna a anului, asa ca trebuie sa ne asiguram ca ne stabilim intentiile potrivite si ca avem incredere in calatoria noastra.

In aceasta perioada, Mercur se muta in Varsator si ne conecteaza cu enerrgia divina si cu idealurile superioare pentru a incepe noi capitole pe toate planurile pe care vrem sa facem schimbari importante.

8 Ianuarie 2022: Soarele este in conjunctie cu Venus

Soarele in conjunctie cu Venus are loc in ambitiosul Capricorn, activand energia inimii pentru a comunica cu divinitatea. Acest tranzit semenifica un nou ciclu de imputernicire intre energia feminina si cea masculina. Dorintele devin puternice si ne determina sa ne concentram atentia asupra lucrurilor care nu functioneaza in relatiile cu oamenii din jurul nostru. Putem face schimbari importante.

14 Ianuarie 2022: Mercur intra in retrograd in zodia Varsator

Mercur retrograd incepe in semnul inovatorr al Varsatorului si ne indeamna sa acordam atentie semnelor Universului care ne ajuta sa ajungem mai aproape de visurile noastre. In aceasta perioada trebuie sa ne asteptam la descoperiri semnificative cu privire la viata noastra si la dorinte importante pentru viitor.

