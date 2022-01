6 Moduri de a avea mai multa grija de tine in 2022

Nu uita ca tu esti cea mai importanta. In anul 2022 fa din grija de tine insati o prioritate. In anul 2022 fa tot posibilul pentru a fi fericita cu adevarat.

Este atat de usor sa fii prinsa in ciclul continuu de munca, somn si apoi din nou munca. Insa, dupa un timp, mintea ta tipa in semn de protest, iar corpul tau iti cere sa fii atenta la nevoile sale. Meriti putina odihna. In anul 2022 fa din grija de tine insati o prioritate. In doar cateva minute pe zi poti gasi modalitati marunte, cu impact major, de a avea grija de tine. Iata cateva exemple:

1. Invata arta recunostintei. In fiecare zi, inainte de culcare spune 3 lucruri pentru care esti recunoscatoare. Acest exercitiu este atat de simplu, insa extrem de important deoarece te ajuta sa iti numeri binecuvantarile si sa iti dai seama cat esti de norocoasa.

2. Fa exercitii. Un corp sanatos inseamna o minte fericita. Un mic exercitiu ajuta la reducerea stresului, la relaxare si la aducerea fericirii in viata ta. Chiar si o plimbare scurta te va energiza si te va motiva.

3. Tine un jurnal. Scrisul este o activitate terapeutica. In doar cateva minute iti poti scrie gandurile, grijile, recunostinta sau orice altceva iti vine in minte. Tine jurnalul langa pat si fa-ti un obicei din a scrie cateva paragrafe in fiecare seara, inainte de a merge la culcare.

4. Citeste o carte. Cu totii trebuie sa scapam din cand in cand de preocuparile presante ale realitatii. Cand ai o pauza, citeste o carte. Cititul este o activitate relaxanta care ne ajuta sa scapam de presiunile vietii.

5. Vorbeste cu un prieten drag. Reconecteaza-te cu o persoana cu care nu ai avut timp sa vorbesti in ultima perioada. Vietile ocupate stau in calea prieteniei. In ziua de astazi, prietenii devin amintiri indepartate. In era retelelor sociale, oamenii tind sa tina evidenta prietenilor prin diverse site-uri, insa rareori ridica telefonul pentru a ii suna si a le auzi vocea.

6. Fa-ti timp pentru tine. Cand iti completezi lista cu TO DO, fa-ti un obicei din a gasi timp si pentru tine insati. Programeaza-ti timp dimineata pentru o sesiune de meditatie sau pentru un scurt antrenament. Programeaza-ti timp seara pentru a iesi cu prietenii in oras, pentru a citi o carte, pentru o sesiune de SPA.

