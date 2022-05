Cum identifici si treci peste o criza existentiala

Se spune ca o criza existentiala nu ne ocoleste pe niciunul dintre noi. La unii apare mai devreme, iar la cei mai multi dupa varsta de 35-40 de ani.

O criza existentiala este atunci cand o persoana isi pune la indoiala existenta si nu intelege sensul propriei sale vieti. O experienta cu adevarat inspaimantatoare, cu atat mai mult cu cat cineva se poate simti complet singur si pierdut intr-un univers aparent lipsit de sens. Cu toate acestea, poate fi si o perioada de auto-descoperire si dezvoltare.

Cum identifici o criza existentiala? Desi nu exista o definitie unica, o criza existentiala vine cu urmatoarele simptome:

- Simti ca viata ta nu are sens;

- Te simti amortita, goala pe dinauntru si neimplinita;

Ai senzatia ca tot ceea ce ai facut pana acum nu are niciun sens;

Te simti singura si pierduta, in ciuda faptului ca, per total, totul merge bine in viata ta;

Simti uneori constrangerea de a arunca totul si de a o lua de la capat;

Te confrunti cu tristete, vinovatie si anxietate inexplicabile.

In sens psiho-spiritual, criza existentiala este o chemare venita din sufletul nostru. Este momentul in care sinele nostru ne cheama sau cand atunci cand obtinem o intelegere a ceea ce se afla sub constiinta.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta